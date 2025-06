Serricciolo Calcio | nuovi arrivi Magnani e Conedera conferme e partenze

Il Serricciolo calcio segna un cambio di passo con due nuovi arrivi: il portiere Manuel Magnani e l’attaccante Niccolò Conedera, pronti a dare il massimo per la squadra. Sotto la direzione del confermato Nicola Bambini, il club punta a una stagione di rilancio, in un panorama calcistico che premia chi investe su giovani talenti. Riuscirà il Serricciolo a sorprendere le avversarie? Non perdere il prossimo match!

Colpi di mercato importanti per il Serricciolo che, dopo la conferma dello staff tecnico con Nicola Bambini alla guida della prima squadra e con Alessandro Ottolini nel ruolo di vice allenatora, ha dato il benvenuto a due nuovi arrivi. Si tratta del portiere Manuel Magnani e dell'attaccante Niccolò Conedera che, dopo due anni passati a difendere i colori della Villafranchese, tornerà ad indossare la maglia gialloblù. Sono stati trovati gli accordi anche con promettenti giovani della Juniores che già lo scorso anno hanno dato il proprio contribuito con alcune buone apparizioni nella squadra maggiore: Capocaccia Matteo, Barbasini Ivan,Viaggi Lorenzo, Califfi Gianluca, Gilli Michel, Bui Davide, Maccione Evan ed Argilla Alessandro.

