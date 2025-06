Serie tv le nuove uscite di giugno 2025 | dagli ultimi capitoli di Squid Game e The Bear al ritorno di Pesci piccoli

Giugno 2025 si preannuncia esplosivo per gli amanti delle serie TV! Dallo spin-off di "The Walking Dead: Daryl Dixon", che porta il terrore in Europa, al debutto di Owen Wilson in "Stick", una comedy sul golf e le sue sfide. In un periodo in cui le storie di resilienza e avventura sono più che mai attuali, queste nuove uscite promettono di intrattenere e far riflettere. Non perdere l'occasione di scoprire mondi nuovi!

Giugno 2025, per quel che riguarda le nuove uscite di serie tv distribuite sulle varie piattaforme disponibili in Italia, parte su Sky con lo spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon, che sposta verso l’Europa la battaglia contro gli zombie. Apple Tv+ propone invece il debutto in una serie tv di Owen Wilson, golfista in crisi nella comedy Stick. Comedy, ma condita con una forzuta dose di action, in FUBAR, la serie su Netflix con protagonista Arnold Schwarzenegger. Prime Video invece ha programmato per il 13 giugno il ritorno dei The Jackal e della loro Pesci Piccoli. Si torna su Netflix il 19 giugno per il debutto di The Waterfront, serie ideata dallo stesso creatore del teen drama cult Dawson’s Creek. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Netflix porta eroi mitologici, apocalisse a Buenos Aires e rapimenti surreali in nuove serie TV

Netflix continua a sorprendere con nuove serie TV che mescolano eroi mitologici, apocalissi a Buenos Aires e rapimenti surreali.

Cerca Video su questo argomento: Serie Tv Nuove Uscite Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; Tutte le nuove serie tv e i film in uscita su Prime Video a giugno 2025; Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Giugno 2025; Netflix: tutti i film e le serie TV in arrivo a giugno 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti

Le serie tv da vedere a giugno

Lo riporta wired.it: La fine di Squid Game, il ritorno di The Bear e The Walking Dead, il debutto di Ironheart e Sara: La donna nell'ombra ...

Prossime uscite su Prime Video (giugno / luglio 2025)

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Netflix, tutte le nuove uscite di giugno 2025: torna anche Squid Game

Segnala hynerd.it: Netflix ha annunciato le novità che arriveranno nel mese di giugno: nuove serie tv e nuovi film, ma anche i finali di stagione più attesi.