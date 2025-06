Serie C Pianese rumors sul futuro allenatore Mister Formisano corteggiato dal Livorno

Il futuro della Pianese è avvolto nel mistero: il tecnico Formisano viene corteggiato dal Livorno, creando un clima di incertezza. Il direttore sportivo Francesco Cangi lavora nell'ombra per garantire continuità dopo un'annata storica. Con i play-off nel mirino, l'obiettivo è ambizioso: non solo confermare i successi, ma puntare a traguardi ancora più alti. Riuscirà la Pianese a mantenere la sua stella o a trovarne una nuova?

Sta lavorando nel silenzio, il direttore sportivo della Pianese, Francesco Cangi. Chiusa la stagione al secondo turno dei play off, traguardo storico per i bianconeri amiatini, l’obiettivo, nel prossimo campionato, sarà confermare quanto di buono fatto e, perché no, alzare anche un po’ l’asticella. Il primo nodo da sciogliere, ammesso che ci sia, è quello dell’allenatore. Negli ultimi giorni non solo alla Pianese è stato accostato il nome di Tommaso Bellazzini (poi passato alla Robur), ma sono circolate diverse voci su un possibile addio di Formisano (foto). Stando ai rumors sul tecnico delle zebrette sembrava forte l’interesse del Novara, ma il club ligure dovrebbe, alla fine, virare su Chiappella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. Pianese, rumors sul futuro allenatore. Mister Formisano corteggiato dal Livorno

