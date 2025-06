Serie C l' Alfa Catania vince la finale playoff | termina la favola sportiva della Dierre

La finale playoff di Serie C segna la conclusione di un'epopea per la Dierre, che ha incantato il pubblico con il suo coraggio e la sua determinazione. Il Catania trionfa, ma la vera vittoria resta la straordinaria storia di una squadra che ha dimostrato come la passione possa portare lontano. In un calcio che spesso premia i big, questa favola ricorda a tutti l’importanza del sogno e della resilienza. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Termina in finalissima la splendida favola sportiva della Dierre. Una cavalcata emozionante, bellissima e mai doma. Superando ostacoli, mettendoci organizzazione cuore e passione. La società del presidente Filianoti, dopo aver ampiamente migliorato il massimo risultato della propria storia, può. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Serie C, l'Alfa Catania vince la finale playoff: termina la favola sportiva della Dierre

