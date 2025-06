Serie B | la Cremonese batte lo Spezia nella finale dei playoff e ritorna in Serie A

La Cremonese torna in Serie A, e lo fa con un trionfo che scalda il cuore dei tifosi! Nella finale playoff contro lo Spezia, la doppietta di De Luca ha consacrato il sogno di una città intera. Questo successo non è solo una promozione, ma rappresenta anche l’emergere di un calcio sempre più competitivo. Un chiaro segnale che le sorprese nel mondo del pallone sono dietro l'angolo. Pronti a sognare?

: decisiva la doppietta di De Luca, seconda promozione per Stroppa Il verdetto finale dei playoff di Serie B ha emesso il suo responso: sarà la Cremonese a raggiungere Sassuolo e Pisa in Serie A nella prossima stagione.

Leggi anche Il Pisa chiude al meglio: 2-1 alla Cremonese. E ora la Serie A - Il Pisa chiude la stagione in grande stile, battendo la Cremonese 21 alla Cetilar Arena. Con un dominio incontrastato, i nerazzurri di Filippo Inzaghi si preparano così a festeggiare il ritorno in Serie A, lasciando dietro di sé una stagione memorabile e ricca di emozioni.

