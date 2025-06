Serie B Cremonese terza promossa in serie A dopo sconfitto 2-3 lo Spezia nel ritorno play-off

La Cremonese conquista la Serie A e fa battere il cuore dei tifosi! Dopo una partita avvincente, conclusa con un emozionante 2-3 contro lo Spezia, la squadra di Giovanni Stroppa entra nella storia. Questo successo non è solo un traguardo per i grigiorossi, ma testimonia il rinascimento del calcio italiano, dove talenti emergenti e strategie vincenti possono davvero fare la differenza. Preparati a vivere una stagione indimenticabile in massima serie!

È la Cremonese del tecnico Giovanni Stroppa la terza promossa in serie A. Promozione avvenuta dopo che la Cremonese ha battuto (2-3) nella finale play-off, partita di ritorno, lo Spezia. La partita d'andata in casa dello Spezia terminata a rete inviolate. Per mistet Giovanni Stroppa si tratta della terza promozione nella massima serie dopo quelle conquistate dal Crotone come seconda classificata alle spalle del Cagliari, e del Monza attravetso i play-off. Complimenti alla Cremonese e, sopratutto a mister Stroppa che dimostra di essere l'allenatore più preparato della cadetteria ed i campionati vonti sono la dimostrazione.

Leggi anche Il Pisa chiude al meglio: 2-1 alla Cremonese. E ora la Serie A - Il Pisa chiude la stagione in grande stile, battendo la Cremonese 21 alla Cetilar Arena. Con un dominio incontrastato, i nerazzurri di Filippo Inzaghi si preparano così a festeggiare il ritorno in Serie A, lasciando dietro di sé una stagione memorabile e ricca di emozioni.

Mudo Vazquez protagonista e finale ad alta tensione: la Cremonese vince a Spezia (2-3) e torna in serie A

Cremonese in A per la 6ª volta! Da "Mondo" a Simoni, tutti gli eroi promozione

Spezia-Cremonese diretta finale playoff Serie B: segui la partita di ritorno

