L'aria di cambiamento in Serie A continua a respirarsi, con un sorprendente ritorno nella capitale che accende le fantasie dei tifosi. Un tecnico esperto, già noto nel panorama calcistico italiano, è pronto a rimettersi in gioco. Questo movimento non solo potrebbe ridisegnare le gerarchie, ma anche riflettere un trend più ampio di valorizzazione delle figure storiche del calcio nostrano. Siete pronti a scoprire chi sta per tornare?

In Serie A il valzer delle panchine non accenna a concludersi. Dopo l’addio recente, anzi recentissimo, di Gian Piero Gasperini all’Atalanta si muove ancora la situazione. Un vecchio ritorno nella capitale, e non riguarda la Roma, secondo Manuele Baiocchini di Sky Sport. RITORNO – In Serie A si sta profilando un vecchio ritorno, precisamente nella capitale. Si tratta di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano è fermo da un anno e mezzo, precisamente dal momento dell’addio con la Lazio. In quel caso i rapporti con i giocatori portarono alla scelta dell’allenatore e di Claudio Lotito di andare oltre e ricominciare a zero. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Serie A, un vecchio ritorno nella capitale! Accordo raggiunto per l’allenatore

