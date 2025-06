Serie A si spegne il sogno di Pio Esposito Promossa la Cremonese

La Cremonese conquista la Serie A, spegnendo il sogno di Pio Esposito e dello Spezia in un finale mozzafiato. Dopo un’andata senza reti, le speranze di salvezza si sono infrante nel ritorno: un colpo di scena che sottolinea l’intensità e l’imprevedibilità del calcio italiano. La promozione della Cremonese non è solo una vittoria, ma un segnale di rinascita per il club, pronto a brillare nella massima serie. Un’avventura che inizia!

ADDIO SOGNO – Dopo lo 0-0 dell'andata nella finale playoff di Serie B, questa sera c'era grande attesa per la gara di ritorno. Tanti i gol messi a segno, ben cinque, nella sfida tra Spezia e Cremonese. Partono subito forte gli ospiti che trovano il gol del vantaggio poco prima della mezz'ora con un gran tiro di Manuel  De Luca da dentro l'area trovato libero da una pennellata da Vazquez. Io raddoppio della Cremonese arriva al 62' con il gol di Collocolo che prende bene il tempo e sfrutta al meglio l'assist arrivato dalla bandierina.

