Serie A quale è stata la top undici della stagione? | VIDEO

Scopri la top undici della Serie A 2022-2023, scelta da Samuele Mandarò nel podcast "La Tripletta" de La Gazzetta dello Sport! Un'analisi appassionante che celebra i talenti che hanno segnato il campionato. Con una stagione ricca di colpi di scena, chi saranno i protagonisti che hanno brillato? Non perdere l'opportunità di confrontare le tue opinioni con quelle degli esperti e immergiti nell'emozione del calcio italiano!

Durante l'episodio de "La Tripletta", il podcast settimanale de La Gazzetta dello Sport, Samuele Mandarò ha scelto la top 11 di Serie A. Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta", il podcast settimanale de La Gazzetta dello Sport, Samuele Mandarò ha scelto i migliori 11 calciatori dell'ultimo campionato di Serie A. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie A, quale è stata la top undici della stagione? | VIDEO

Classifica aggiornata Serie A LIVE: come cambia la posizione della Juve durante l'ultima giornata di campionato

La classifica della Serie A è in continuo cambiamento e l'ultima giornata di campionato si preannuncia decisiva per molti club, soprattutto per la Juventus.

