Serie A Donnarumma chiama una big | l’annuncio

Gianluigi Donnarumma pronto a fare le valigie? Le voci su una possibile chiamata a una big della Serie A stanno facendo sognare i tifosi italiani. Dopo i successi al PSG, il portiere potrebbe tornare a casa, riaccendendo il dibattito sul valore dei talenti che giocano all'estero. Un passo indietro o un nuovo inizio? Rimanete con noi per scoprire le prossime mosse del fenomeno azzurro!

Saranno ore decisive per conoscere il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del PSG non si è espresso sul suo rinnovo: ora chiama una big della Serie A, la verità Nuovo annuncio da Milano per quanto riguarda la decisione futura del portiere del Paris Saint-Germain. Ancora un trionfo per Donnarumma che festeggerà nelle prossime ore insieme ai propri compagni per poi prendere parte alla spedizione azzurra della Nazionale. Sfide importanti per il Ct Luciano Spalletti che si affiderà al numero uno originario di Castellammare di Stabia: ecco la sua volontà. – Lapresse – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Serie A, Donnarumma chiama una big: l’annuncio

