L'Atalanta conquista la Champions League 2025-26 e il grintoso De Roon non può trattenere l'emozione! La sua esilarante esultanza sui social è un vero spettacolo che riflette la gioia di una squadra in ascesa. Con un gioco audace e coinvolgente, i bergamaschi si fanno strada tra i grandi d'Europa, rispecchiando un trend di crescita del calcio italiano. Non perdere l'occasione di rivivere questa festa!

L'Atalanta ha battuto la Roma e si è qualificata ufficialmente per la Champions League 2025-26. De Roon festeggia così sui social. L'Atalanta ha battuto la Roma e si è qualificata ufficialmente per la Champions League 2025-26. De Roon festeggia così sui social. Video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie A, Atalanta in Champions: l’esilarante esultanza di De Roon | VIDEO

De Roon: “Spero Gasperini resti con noi”, il mister: “Ancora Champions, capisco perché stiamo antipatici”

L'Atalanta festeggia una notte magica al Gewiss Stadium, conquistando una vittoria fondamentale contro la Roma e blindando il terzo posto in campionato, con la Champions League a portata di mano.

