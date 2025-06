Sergio Bonelli Editore presenta MISTER NO I CACCIATORI DI TESTE

Sergio Bonelli Editore celebra un traguardo epocale con il ritorno di Mister No. "I cacciatori di teste" riporta in vita l’iconico antieroe, avvolto da un’aura di leggenda a cinquant’anni dal suo debutto. Questo nuovo volume non è solo un fumetto, ma un viaggio nostalgico che rispecchia la continua ricerca di storie avvincenti nella cultura pop. Scoprirete un'avventura che cattura il cuore di generazioni, pronte a lasciarsi trasportare dall

A cinquant'anni dal suo esordio, MISTER NO, il carismatico antieroe creato da Sergio Bonelli (sotto lo pseudonimo di Guido Nolitta ), torna a far sognare i lettori con una delle sue avventure più amate: MISTER NO. I CACCIATORI DI TESTE, dal 6 giugno in libreria e fumetteria in un nuovo e prezioso volume cartonato a colori. Sembra ieri che lo scapestrato pilota Jerry Drake faceva capolino nelle edicole italiane a bordo di un piper malconcio. E invece sono trascorsi cinquant'anni di avventure nella giungla amazzonica e non solo, tra missioni impossibili, battaglie contro le ingiustizie e scelte sempre controcorrente.

