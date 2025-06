Sensi e le due piazze del Pd | Peccato dividersi | saremo a entrambe

Il dibattito interno al Partito Democratico si fa incandescente, con due manifestazioni in programma per chiedere la tregua a Gaza. Filippo Sensi sottolinea un punto cruciale: l'unità è fondamentale, soprattutto in tempi di crisi. Partecipare a entrambe significa cercare di unire le forze, ma rischia di enfatizzare le divisioni anziché risolverle. In un clima politico sempre più polarizzato, è tempo di riflettere sull'importanza di una voce unica e forte.

Senatore Filippo Sensi, due manifestazioni dell’opposizione per la tregua a Gaza, il 6 giugno a Milano, il 7 a Roma non enfatizzano le distinzioni? Che messaggio volete dare come minoranza Pd che, con +Europa, parteciperete a entrambe? "Sarebbe stata meglio una sola manifestazione che rappresentasse tutte le forze di opposizione che nei giorni scorsi hanno chiesto al governo di riferire su Gaza. C’erano tutte le condizioni. Così non è stato. Ma in questo momento, al di là di ogni distinguo, l’importante era che ci si mobilitasse tutti per il cessate il fuoco. Perciò, come parlamentari, se si deve fare sia a Roma che a Milano, vuol dire che si va a tutte e due". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sensi e le due piazze del Pd: "Peccato dividersi: saremo a entrambe"

