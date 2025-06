Segreteria provinciale del partito Democratico | Francesco Cacciatore è in vantaggio

Il Partito Democratico siciliano è in fermento! Francesco Cacciatore si fa strada tra i 240 circoli chiamati al rinnovo, in un momento cruciale per la politica dell’isola. Queste elezioni non sono solo una questione interna, ma riflettono l’evoluzione di un partito che cerca di rinnovarsi e rispondere alle sfide attuali. Chi avrà il coraggio di guidare il cambiamento? Non perdere l’epilogo di questo importante appuntamento!

In Sicilia sono 240 i circoli del Pd chiamati al voto, per il rinnovo del segretario regionale e dei segretari provinciali, di alcune delle province dell'isola. Le votazioni si concluderanno ufficialmente oggi, alle 20. Si è votato in tutta la Sicilia tranne Messina, Siracusa ed Enna, dove si era. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Segreteria provinciale del partito Democratico: Francesco Cacciatore è in vantaggio

