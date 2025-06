Segretaria uccisa nello studio del commercialista il giallo del fermacarte

Il mistero attorno all'omicidio di Nada Cella si infittisce: un fermacarte scomparso potrebbe rivelarsi l'arma del delitto. Questo caso, riemerso dopo decenni, mette in luce come il passato possa tornare a far sentire la sua influenza nel presente. In un'epoca in cui le indagini cold case stanno guadagnando sempre più attenzione, il giallo di Chiavari ci ricorda che la verità, anche se occultata, può sempre emergere. Rimanete sintonizzati!

Mancherebbe un fermacarte che potrebbe essere la possibile arma del delitto. E’ quanto emerge nel corso del processo per l’omicidio di Nada Cella la segretaria uccisa a Chiavari nel maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco, dove lavorava, come riporta Genovatoday.it Tra i. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Segretaria uccisa nello studio del commercialista, il giallo del fermacarte

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Segretaria Uccisa Studio Commercialista Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Omicidio Nada Cella, sparito un set di reperti dallo studio di Soracco: anche il fermacarte possibile arma del delitto; Processo Nada Cella, nuova udienza: Colpita con due oggetti, chi la uccise si accanì mentre era a terra; Processo Nada Cella, lente di ingrandimento sulla scena del crimine: il racconto del sopralluogo; Omicidio Cella, la Polizia Scientifica: ?Alla riapertura del caso non ci vennero consegnati tutti i reperti?. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Omicidio Nada Cella, sparito un set di reperti dallo studio di Soracco: anche il fermacarte possibile arma del delitto

Si legge su msn.com: Quando, nel 2021, venne riaperto il caso di Nada Cella, sparirono diversi reperti sequestrati all'epoca, cioè nel 1996. Incluso il fermacarte del mistero.

Omicidio Cella: polizia, sparì set reperti da studio Soracco

Secondo msn.com: Quando, nel 2021, venne riaperto il caso di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari nello studio del commercialista per cui lavorava, "non ci vennero dati tutti i reperti ...

Omicidio Cella: polizia, sparì set reperti da studio Soracco

Riporta ansa.it: Quando, nel 2021, venne riaperto il caso di Nada Cella, la giovane segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari nello studio del commercialista per cui lavorava, "non ci vennero dati tutti i ...