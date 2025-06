Sedotta da un annuncio farlocco | Mi hanno offerto un lavoro da manager in realtà facevo la venditrice porta a porta

In un mondo dove il lavoro ideale sembra a portata di clic, la trappola degli annunci farlocchi è sempre in agguato. La promessa di una carriera da manager si è trasformata in una realtà di vendite porta a porta. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: la disillusione nel mercato del lavoro. Non lasciatevi ingannare; scoprire come riconoscere le vere opportunità potrebbe salvarvi da esperienze deludenti. La vostra carriera merita solo il meglio!

La facciata era quella di un’azienda in espansione alla ricerca di personale per coprire posizioni da manager, receptionist, call center, back office e risorse umane. La realtà, invece, è che l’azienda in questione, che sul web si presenta come “una delle più virtuose e dinamiche operanti nel. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Sedotta da un annuncio farlocco: "Mi hanno offerto un lavoro da manager, in realtà facevo la venditrice porta a porta"

