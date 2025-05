Se staccarsi è impossibile Il male dei nostri ragazzi schiavi degli smartphone

In un'era in cui la connessione è diventata una necessità, 100.000 giovani italiani sembrano schiavi dei loro smartphone. Il legame tra tecnologia e salute mentale si fa sempre più stretto: gli esperti avvertono un incremento allarmante dei disturbi psichiatrici. È tempo di riflettere su come il digitale stia influenzando la nostra vita quotidiana. Cosa possiamo fare per riportare l'equilibrio tra reale e virtuale? Il futuro dei nostri ragazzi dipende da noi!

In Italia 100mila giovani non possono farne a meno. Gli esperti: «Sono sempre connessi, in aumento i disturbi psichiatrici».

