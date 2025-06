se lasci il segno i turisti tornano

La stagione estiva è alle porte e la qualità dei servizi sarà il vero ago della bilancia per il ritorno dei turisti. Lasciare il segno non è solo un modo di dire: significa offrire un'esperienza memorabile. Nel competitivo panorama della ristorazione balneare, è fondamentale superare le aspettative. La vera sfida? Creare un legame autentico con i clienti, perché una volta che ti hanno scelto, tornano sempre!

"La stagione dipenderà dalla qualità dei servizi offerti. Dopo vent’anni posso dire che, nell’ambito della ristorazione balneare, se i clienti tornano è perché hai lasciato il segno. Se l’ estate sambenedettese hai dei problemi, non dipendono tanto dai costi della riviera, ma dal fatto che a volte ciò che si ottiene non corrisponde alle aspettative. Altro problema è che, per offrire servizi di qualità, bisogna trovare una squadra all’altezza e questo, oggi, è abbastanza difficile. È necessario, in tal senso, che il nostro mestiere torni ad avere un appeal per le nuove generazioni. Per il resto, se c’è il sole poi tocca a noi fare la nostra parte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it