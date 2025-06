scusi un informazione e le prende l orologio scippo in pieno giorno ai danni di un anziana

In un mondo in cui la violenza sembra sempre più diffusa, il caso dello scippo a Tonfano ci ricorda quanto sia fondamentale proteggere i più vulnerabili. La brutalità con cui è stato derubato un anziano di un Rolex da 6mila euro mette in luce una società che, come una giungla, spesso predilige le prede più indifese. È tempo di ripensare i valori e tornare a un modello di rispetto e solidarietà. Non possiamo voltare le spalle!

La legge della foresta fa sì che i cacciatori puntino alle prede più deboli e indifese, in genere cuccioli e animali feriti o anziani. Un po’ come ha fatto la coppia entrata in azione ieri a Tonfano mettendo a segno lo scippo di un Rolex da 6mila euro in pieno giorno senza nessuna pietà né per l’età avanzata della vittima né per il fatto che il marito di quest’ultima avesse un deambulatore per muoversi. Anzi, il colpo, spietato e fulmineo, è stato compiuto proprio per quello, approfittando del divario di forze in campo. E il caso vuole che lo scenario sia di nuovo quello di via Da Vinci, lo stesso in cui pochi giorni fa una donna di 44 anni è stata scippata del Rolex da 70mila euro mentre stava tornando casa insieme al figlio appena uscito da scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it