Scuole di Novara | servono 190 addetti ATA per il nuovo anno scolastico

La scuola di Novara si dimostra un faro di opportunità, con la richiesta di 190 nuovi addetti ATA per il prossimo anno. Questo non è solo un numero, ma un chiaro segnale di come l'istruzione continui a rappresentare una leva fondamentale per l’occupazione locale. In un contesto in cui la formazione è sempre più al centro del dibattito sociale, questo è il momento ideale per cogliere nuove sfide professionali e contribuire attivamente alla crescita della comunità.

Il mondo della scuola a Novara si conferma un pilastro per l’occupazione locale. Per l’anno scolastico 20252026, gli istituti della provincia richiedono almeno 190 nuove assunzioni di personale ATA, ovvero collaboratori non docenti. La dirigente scolastica provinciale Giuseppina Motisi ha illustrato il quadro completo delle necessità nei vari plessi. Le scuole superiori con più posti . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

