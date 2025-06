Scuola Sant’Anna un percorso bello e prezioso per i nostri figli

La Scuola Sant'Anna non è solo un luogo di apprendimento, ma un ambiente che crea ricordi indelebili. Con il termine dell'anno scolastico, i genitori della quinta A riflettono su un viaggio che ha arricchito le vite dei loro figli. Le lacrime di commozione sono segno di quanto questo percorso sia stato importante. In un contesto in cui la qualità dell’educazione è sempre più al centro del dibattito pubblico, Sant'Anna si distingue per il suo approccio umano e innovativo.

Un altro anno scolastico si sta per concludere e alla scuola d’infanzia e primaria Sant’Anna è il momento di tirare le somme, almeno per i genitori dei bambini che frequentano la quinta A. "Finire un percorso con gli occhi lucidi e le lacrime che ti rigano il viso vuol dire che quel percorso ha avuto un valore prezioso – dicono –. Quando quel percorso poi combacia con la crescita serena del proprio figlio, allora, il valore diventa inestimabile. Inestimabile, è proprio l’aggettivo giusto per descrivere questi cinque anni trascorsi nell’Istituto Sant’Anna gestito da Suor Gabriella con la super visione dell’attento direttore Roberto Gerali". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Scuola Sant’Anna, un percorso bello e prezioso per i nostri figli"

