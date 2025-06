Scuola percorsi per l’abilitazione dei docenti in ritardo caos negli atenei | Rischiamo di perdere il lavoro

Il mondo dell'istruzione è in subbuglio: i percorsi di abilitazione per i docenti sono in ritardo, creando ansia e instabilità. Mentre il panorama educativo evolve, gli insegnanti rischiano di perdere opportunità preziose. La richiesta di professionisti qualificati è in crescita, ma senza formazione adeguata, il futuro scolastico italiano potrebbe trovarsi in una crisi. È il momento di agire e dare voce ai docenti, protagonisti della nostra società!

I docenti che devono completare i percorsi abilitanti necessari all'insegnamento si trovano nel caos. I corsi, che dovevano essere attivati nelle diverse università, in alcuni casi non sono ancora partiti. E quelli già iniziati costringono gli insegnanti a estenuanti e costosi viaggi per arrivare all'abilitazione in tempo, e ottenere così una cattedra a settembre. Tra disservizi e problemi logistici. "Ci hanno messo tra l'incudine e il martello", denunciano i docenti a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: dovranno concludersi non oltre ottobre 2025, in tempo per il concorso docenti PNRR3

I percorsi abilitanti di 60 e 30 CFU devono essere completati entro ottobre 2025, in vista del concorso docenti PNRR3.

Cerca Video su questo argomento: Scuola Percorsi Abilitazione Docenti Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Percorsi abilitanti docenti, Caso (M5S): Gravi ritardi, a rischio vincitori concorso PNRR; Formazione insegnanti; Scuola, percorsi per l'abilitazione dei docenti in ritardo, caos negli atenei: Rischiamo di perdere il lavoro; Percorsi abilitanti docenti, quelli di completamento dovranno concludersi entro l’8 agosto, tutti gli altri entro il 19 novembre 2025 – NOTA. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Scuola, percorsi per l’abilitazione dei docenti in ritardo, caos negli atenei: “Rischiamo di perdere il lavoro”

Come scrive fanpage.it: Francesca, che vive e insegna a Torino, è in pieno "burnout". Sta per completare il suo percorso di abilitazione con l'università telematica eCampus per la classe di concorso A22 – Italiano, storia, ...

Tempistiche conclusione percorsi abilitanti Docenti: devono terminare entro 8 Agosto e 19 Novembre, ecco la Nota

Scrive ticonsiglio.com: I percorsi abilitanti per docenti 2025 devono concludersi entro l'8 Agosto e il 19 Novembre, a seconda del corso. Ecco la nota dei Ministeri dell'Istruzione e del Merito e dell'Università e della Rice ...

Percorsi abilitanti docenti 2025, le nuove tempistiche stabilite dal MIM, la nota ministeriale

informazionescuola.it scrive: Scopri i percorsi abilitanti docenti 2025 e le scadenze per completare la formazione per insegnanti vincitori di concorso.