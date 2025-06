Scuola dell’infanzia Acropoli | la lingua italiana dei segni per superare ogni confine

Nella Scuola dell’Infanzia Acropoli di Arezzo, la lingua italiana dei segni (LIS) diventa protagonista! Con un progetto sperimentale che ha coinvolto i più piccoli, i bambini hanno cantato e "segnato" una canzone divertente alla Festa di fine anno. Questo approccio non solo promuove l'inclusione, ma sensibilizza anche le nuove generazioni sull'importanza della comunicazione senza barriere. Un passo verso un mondo più connesso! Scopri il potere dei segni.

Un bellissimo progetto sperimentale di sensibilizzazione alla lingua italiana dei segni (LIS) è stato promosso nella Scuola dell’Infanzia Acropoli di Arezzo. In occasione della Festa di fine anno, venerdì 30 maggio i bambini hanno potuto cantare e "segnare" una divertente canzone dal titolo Come. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Scuola dell’infanzia Acropoli: la lingua italiana dei segni per superare ogni confine

