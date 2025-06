Scrofa scommesse sul Siviglia

Il mercato calcistico si infiamma e Djibril Sow è al centro dell'attenzione. Dopo le indiscrezioni su un possibile trasferimento al Borussia Dortmund, cresce l'attesa tra i tifosi. La sua versatilità e il talento emergente potrebbero rivoluzionare la squadra che lo ingaggerà. In un periodo in cui i club investono sempre di più su giovani promettenti, chi avrà la meglio nella corsa per il centrocampista svizzero? Restate sintonizzati!

2025-05-31 18:47:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Durante queste settimane il Interesse di alcuni club europei In Djibril Sow. Dalla Germania il Borussia Dortmund come uno dei principali pretendenti a firmare l’Internazionale svizzero, con Il friburgo E Il lille Nell’elenco dei candidati. Inoltre, negli ultimi giorni è stato molto collegato L’Atalanta come riportato dai media TUTTO ATALANTA che ha persino stabilito una possibile figura di uscita attorno al 9 milioni di euro. Mentre il Siviglia ha bisogno di liquidità per correggere la sua delicata economia, semina non ha intenzione di andarsene come hanno informato questo mezzo Fonti vicine al giocatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

