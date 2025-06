Scotto PD nel Sannio per il referendum | Regionali? Puntiamo forte sul campo largo

Arturo Scotto del Partito Democratico lancia un appello al campo largo in vista del referendum dell'8 e 9 giugno, un'opportunità cruciale per rilanciare il dialogo sui diritti dei lavoratori e la cittadinanza. Incontri a Airola e San Leucio del Sannio segnano un avvicinamento alla comunità, sottolineando l'importanza di una partecipazione attiva. Sarà interessante vedere se questo trend di coinvolgimento porterà a una mobilitazione senza precedenti!

Tempo di lettura: 2 minuti Ultimo sprint per la campagna referendaria dell '8 e 9 giugno prossimo sulla legislazione per il lavoro e sulla cittadinanza agli stranieri. Questa mattina in provincia ad Airola e San Leucio del Sannio il deputato del Partito Democratico Arturo Scotto ha incontrato i cittadini per discutere dei cinque quesiti referendari promossi dalla Cgil. Scotto ha avuto anche un incontro presso al Sede del Pd al viale Mellusi con il segretario provinciale del Partito Democratico Giovanni Cacciano, il consigliere regionale Gino Abbate e la capogruppo del Pd al Comune Floriana Fioretti.

Referendum, domenica doppio appuntamento nel Sannio con i parlamentari PD Scotto e Topo; Airola, domenica l’incontro “Lavoro e Cittadinanza”: informazione e confronto sui referendum. 🔗Cosa riportano altre fonti

Referendum: Scotto, chi governa non può scappare'

Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: Roma, 31 mag. (Adnkronos) - “Mancano pochi giorni al voto e dal Governo continua a regnare il silenzio. Meloni, Tajani e Salvini non hanno ancora speso una parola sul referendum. Vogliono davvero tene ...

Airola, domenica l’incontro “Lavoro e Cittadinanza”: informazione e confronto sui referendum

Come scrive fremondoweb.com: Airola ospita l’incontro “Lavoro e Cittadinanza”: domenica 1 giugno si discuterà dei referendum con esponenti del Pd, CGIL e giuslavoristi.

Parla Arturo Scotto: “Sabotare i referendum è antidemocratico”

Scrive msn.com: Arturo Scotto, capogruppo PD ... per il sostegno ai cinque referendum promossi dalla Cgil. Lei come risponde? 5 Sì per cambiare l’Italia. Il Pd è pienamente impegnato per raggiungere il ...