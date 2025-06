Scoppia un incendio in una clinica per tossicodipendenti in Messico 12 morti | gravissimi altri tre pazienti

Tragedia in Messico: un incendio devastante in una clinica per tossicodipendenti ha causato la morte di dodici persone e lasciato altri tre pazienti in condizioni critiche. Questo drammatico evento ci ricorda l'urgenza di affrontare la crisi della tossicodipendenza, un tema sempre più presente nel dibattito sociale globale. È fondamentale riflettere su come garantire luoghi sicuri per la riabilitazione e il supporto. La vita di molti dipende da scelte cruciali.