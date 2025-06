Scoppia l' incendio all’inceneritore di Raibano | colonna di fumo visibile da tutta la costa romagnola

Un imponente incendio all'inceneritore di Raibano ha sollevato una colonna di fumo visibile da tutta la costa romagnola. L'evento, che ha acceso l'attenzione su temi cruciali come la gestione dei rifiuti e la sostenibilità ambientale, riporta in primo piano il dibattito sull'efficacia delle strutture di smaltimento. Questo episodio potrebbe segnare un punto di svolta per le politiche ecologiche della regione, spingendo verso un futuro più green.

Si alza un'alta colonna di fumo visibile da chilometri di distanza, anche dalle spiagge di tutta la riviera romagnola. Un vasto incendio è scoppiato domenica all'inceneritore di Raibano. Dalle prime informazioni il rogo sembra essere partito dalla zona di stoccaggio e interessa l’area dei rifiuti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Scoppia l'incendio all’inceneritore di Raibano: colonna di fumo visibile da tutta la costa romagnola

