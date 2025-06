Scoperto il primo virus gigante al mondo | È grande il doppio del Covid non sappiamo ancora i rischi per l’uomo L’analisi dell’esperto

Scoperto il primo virus gigante al mondo! Con dimensioni doppie rispetto a quelli del Covid e dell'influenza, il Jyvaskylavirus sta destando l'attenzione della comunità scientifica. La notizia arriva mentre stiamo ancora affrontando le conseguenze della pandemia: cosa ci riserverà questo nuovo gigante? Gli esperti analizzano i potenziali rischi per l'uomo, ma una certezza c'è: la virologia continua a sorprenderci! Rimanete sintonizzati.

È grande il doppio rispetto al virus del Covid o di un virus influenzale. Non per niente è definito "virus gigante", ed è stato scoperto dai laboratori dell'Università di Jyväskylä: si chiama con un nome per noi quasi impronunciabile, Jyvaskylavirus. È il primo virus gigante mai isolato nel territorio finlandese. Il ritrovamento, effettuato in un campione di terriccio prelevato localmente, apre nuove prospettive sul ruolo di questi agenti infettivi all'interno degli ecosistemi terrestri. Un virus dalle dimensioni colossali- Con un diametro di circa 200 nanometri, il Jyvaskylavirus si colloca nella categoria dei cosiddetti virus giganti.

