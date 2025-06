Scontro tra più veicoli in A4 sei chilometri di code tra Soave e Verona Est

Un incidente multiplo sull'A4 ha creato sei chilometri di code tra Soave e Verona Est, ma fortunatamente senza feriti gravi. Questo episodio mette in luce un fenomeno crescente: il traffico congestionato. Con l’aumento dei viaggi post-pandemia, la sicurezza stradale diventa cruciale. È il momento di riflettere sull'importanza di una guida responsabile. Mantieni la calma e presta attenzione: non è solo il tuo viaggio a essere in gioco!

Sei veicoli coinvolti ma per fortuna nessun ferito grave nell'incidente avvenuto questa mattina, 1 giugno, sull'autostrada A4. Incidente che ha provocato fino a sei chilometri di code nell'Est Veronese. Gli scontri hanno coinvolto quattro auto e due moto e si sono verificati intorno alle 10.30. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Scontro tra più veicoli in A4, sei chilometri di code tra Soave e Verona Est

