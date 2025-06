Scontro tra moto e bici in via Traversetolo | ciclista grave al Maggiore

Un grave incidente ha scosso Parma domenica mattina: un ciclista è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro con una moto in via Traversetolo. Questo episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più rilevante in un'epoca in cui l'uso della bicicletta è in continuo aumento. È fondamentale riflettere sull'importanza di condividere le strade con rispetto e attenzione per tutti gli utenti. La sicurezza non è mai troppa!

Poco prima delle ore 11 di domenica 1° giugno si è verificato un grave incidente stradale lungo via Traversetolo a Parma. Secondo le prime informazioni una bicicletta e una moto sono venute a contatto. Ad avere la peggio il ciclista, che è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso.

