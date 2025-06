Scontro tra due auto sei feriti C’è anche una bimba

Un incidente stradale ha sconvolto la mattinata di ieri, coinvolgendo sei persone, tra cui una bimba di un anno. Questo tragico evento riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, una tematica sempre più attuale in un periodo in cui il numero di incidenti è in aumento. I carabinieri stanno indagando sulle cause, mentre la comunità si stringe attorno alle vittime. La sicurezza deve essere una priorità, ogni giorno.

Sei persone, tra le quali una bambina di appena un anno, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri mattina qualche minuto dopo le 9 nel tratto finale di corso Milano che conduce alla rotatoria che immette sulla statale 494. Le cause del sinistro sono attualmente al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica. Di sicuro c’è che le due auto si sono urtate in modo molto violento a seguito di urto che dai primi accertamenti risulterebbe frontale-laterale. Nell’incidente sono rimaste coinvolte, oltre alla bambina, una ragazza di 14 anni, tre donne di 36, 48 e 71 anni ed un uomo di 76 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontro tra due auto, sei feriti. C’è anche una bimba

Contenuti che potrebbero interessarti

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco

Un incidente stradale ha scosso il quartiere Madonna di Campagna a Torino, oggi, giovedì 15 maggio 2025.

Cerca Video su questo argomento: Scontro Due Auto Sei Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Prima il frontale, poi il tamponamento: maxi incidente tra tre auto, sei feriti; Violento scontro fra tre auto, sei feriti in totale: due donne portate d'urgenza in ospedale; Scontro tra auto, sei persone sono rimaste ferite; Incidente stradale a Leini: scontro tra cinque auto, sei persone ferite (un uomo molto grave) e traffico in tilt. 🔗Cosa riportano altre fonti

Scontro tra due auto, sei feriti. C’è anche una bimba

Riporta msn.com: Sei persone, tra le quali una bambina di appena un anno, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ...

Scontro tra auto, sei persone sono rimaste ferite

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Scontro tra due automobili in zona Niguarda a Milano, 4 feriti: due bimbi in ospedale

Lo riporta fanpage.it: Incidente stradale a Milano in viale Enrico Fermi (zona Niguarda) all'altezza dell'incrocio con via Majorana, in direzione periferia. Due uomini e due bambini sono finiti in ospedale. Sul posto sono ...