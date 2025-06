Scontro tra due auto nella notte | tre donne ferite

Un drammatico incidente stradale ha scosso la tranquillità della notte in via De Gaspari, dove tre donne sono rimaste ferite nello scontro tra due auto. La conducente cinese di 61 anni è in codice giallo al San Martino, mentre le altre vittime hanno riportato ferite meno gravi. Questo evento mette in luce un trend preoccupante: l’aumento degli incidenti stradali nelle ore notturne, richiamando l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza della prudenza al volante.

Incidente intorno a mezzanotte in via De Gaspari, all'incrocio con via Giordano Bruno, dove due auto si sono scontrate semi frontalmente. Tre le persone ferite, tutte donne, una di 61 anni di nazionalità cinese, conducente di una delle due auto, è stata portata in codice giallo al San Martino;

Castelfranco, due donne investite da auto mentre attraversano la strada

Modena, 7 aprile 2025 – Un tragico incidente stradale ha coinvolto due donne a Castelfranco, in via Austria.

