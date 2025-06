Scontro tra due auto nella notte | tre donne ferite

Un drammatico scontro tra due auto ha scosso la notte di ieri a Genova, facendo emergere un tema cruciale: la sicurezza stradale. Tre donne, vittime dell'incidente, hanno subito ferite che le hanno costrette alle cure ospedaliere. La conducente cinese di 61 anni è in codice giallo. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale un comportamento responsabile al volante, soprattutto in un periodo in cui gli incidenti stradali continuano a dominare le cronache.

Incidente intorno a mezzanotte in via De Gaspari, all'incrocio con via Giordano Bruno, dove due auto si sono scontrate semi frontalmente. Tre le persone ferite, tutte donne, una di 61 anni di nazionalit√† cinese, conducente di una delle due auto, √® stata portata in codice giallo al San Martino; ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ¬© Genovatoday.it - Scontro tra due auto nella notte: tre donne ferite

Leggi anche Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente stradale ha scosso il quartiere Madonna di Campagna a Torino, oggi, giovedì 15 maggio 2025.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scontro tra due auto nella notte: tre donne ferite; Incidente sulla Nomentana, scontro tra due auto e uno scooter: un morto e una ferita; Grave incidente ad Albavilla: sei feriti, uno √® in fin di vita; Incidente mortale ad Agliana, scontro tra due auto: morto un 21enne, in ospedale due suoi amici. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Scontro frontale tra due auto in via De Gaspari, ferite tre donne nella notte

Secondo telenord.it: In un veicolo una donna di 61 anni ricoverata in codice giallo; nell'altra vettura due ragazze di 25 anni, entrambe ricoverate in codice verde ...

Incidente tra due auto in piena notte: Enrico Degano viene sbalzato fuori dal parabrezza e muore sul colpo. Ferite due persone e una bambina

Segnala msn.com: BERTIOLO - Ancora sangue sulle strade del Friuli. Un grave incidente avvenuto nella tarda serata di sabato 31 maggio ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre, tra cui una bambina ...

Scontro frontale tra due auto a Licata: Gaia muore a 18 anni, il fidanzato è in gravissime condizioni

Da fanpage.it: Una ragazza di 19 anni è morta dopo essere rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Il sinistro è avvenuto nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio sulla statale 115, in contrada ...