Scontro tra auto e moto nella notte a Scurano | motociclista grave in ospedale

Un drammatico incidente ha scosso la notte di Scurano, dove un motociclista è ora in gravi condizioni dopo uno scontro con un'auto. Questo episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale, tema cruciale in un periodo in cui il numero di incidenti continua a crescere. È un forte richiamo alla responsabilità di tutti gli utenti della strada: rispettare i limiti e prestare attenzione può fare la differenza tra la vita e la morte.

All'una di notte, tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, si è verificato un incidente stradale lungo strada Ariolla, in località Scurano nel comune di Neviano degli Arduini. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Scontro tra auto e moto nella notte a Scurano: motociclista grave in ospedale

