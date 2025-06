Scontro auto-moto grave un 30enne Portato a Careggi con l’elisoccorso

Un grave incidente ha scosso Chiusi della Verna, dove un 30enne è stato trasportato d'urgenza a Careggi dall'elisoccorso. Questo episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema vitale in un periodo in cui il numero di motociclisti sulle strade è in aumento. È fondamentale riflettere sull'importanza della prudenza e delle infrastrutture adeguate per garantire viaggi più sicuri per tutti. Restiamo sintonizzati su questo importante dibattito!

Chiusi della Verna (Arezzo), 1 giugno 2025 – Grave incidente stradale poco dopo le 17 lungo la strada provinciale 208 di Chiusi Della Verna. Due i feriti nello scontro tra un’auto e una moto: sul posto il 118 con una ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pieve Santo Stefano e l’elisoccorso regionale e i carabinieri. Un uomo di 30 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi a Firenze con il Pegaso 1; un altro uomo di 43 anni è stato trasportato invece in codice giallo a Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro auto-moto, grave un 30enne. Portato a Careggi con l’elisoccorso

