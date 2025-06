Scontri a Parigi durante la finale di Champions | invasa la tangenziale La polizia spara proiettili di gomma – Video

La finale di Champions League, un evento che dovrebbe unire i tifosi, si è trasformata in un campo di battaglia a Parigi. Scontri violenti e l'uso di proiettili di gomma hanno infiammato la città, simbolo di una tensione crescente tra passione calcistica e ordine pubblico. Questo episodio non è isolato: le manifestazioni sportive stanno diventando un riflesso delle frustrazioni sociali. Cosa ci dice tutto ciò sullo stato attuale della società europea?

Momenti di tensione si sono registrati a Parigi durante la finale di Champions League. Numerose persone hanno invaso la tangenziale inseguite dalla polizia che li ha bloccati. La polizia è intervenuta anche nelle zone più centrali, sparando proiettili di gomma contro diverse persone che hanno formato in strada barricate con biciclette e cassonetti della spazzatura.

