Scontri a Parigi dopo la vittoria del PSG | due morti e 559 arresti

Dramma a Parigi: la gioia per la vittoria del PSG si trasforma in violenza, con due morti e 559 arresti. Un episodio inquietante che riporta alla luce il tema della sicurezza durante eventi sportivi, un fenomeno che sta crescendo in tutta Europa. Ciò che colpisce è come la passione calcistica possa sfuggire di mano, trasformando celebrazioni in tragedie. Un monito per riflettere sulla necessità di maggior controllo e prevenzione.

Almeno due persone hanno perso la vita e 559 sono state arrestate a Parigi in una notte di scontri e violenze durante i festeggiamenti per la vittoria del PSG sull'Inter nella finale di Champions League a Monaco di Baviera. Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a morte a Dax, mentre nel XV arrondissement una donna è deceduta in ospedale dopo essere stata investita su uno scooter da un'automobile. Dei 559 fermi, 491 sono nella sola Parigi, 320 sono stati trasformati in arresto, 2454 dei quali a Parigi, ha spiegato il ministero dell'Interno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scontri a Parigi dopo la vittoria del PSG: due morti e 559 arresti

