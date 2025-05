Scontri a Parigi dopo la finale di Champions decine di arresti Il ministro degli Interni francese | Barbari nelle strade – Il video

Dopo la finale di Champions League, Parigi è diventata teatro di scontri che hanno portato a oltre 60 arresti. Il ministro degli Interni francese ha definito i fatti "barbari". Questo triste episodio mette in luce un trend preoccupante: l’escalation della violenza nelle celebrazioni sportive. Dietro l’apparente gioia per una vittoria calcistica, si celano tensioni sociali che meritano attenzione. Che sport e passione non diventino mai un pretesto per la violenza!

Sono già oltre 60 le persone arrestate dai 5 mila fra poliziotti e gendarmi mobilitati a Parigi per la finale di Champions League, in cui il Paris Saint-Germain ha sconfitto l’ Inter per 5-0. Per l’occasione, infatti, in diverse zone della capitale sono stati installati i maxischermi dove si sono radunate migliaia di persone. Ma ancor prima che la partita finisse, l’agitazione è salita, sfociando ben presto in violenti scontri con la polizia, con tanto di lancio di gas lacrimogeni, petardi e bengala. A Parigi la festa è letteralmente degenerata in violenze già prima della fine del match, quando ormai il risultato sembrava chiaro. 🔗 Leggi su Open.online

