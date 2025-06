Sconfitta dell' Inter in finale di Champions ma in Piazza Duomo i tifosi hanno festeggiato lo stesso

Nonostante la cocente sconfitta in finale di Champions League, i tifosi dell’Inter hanno dimostrato un amore incondizionato per la loro squadra. In Piazza Duomo, Milano si è trasformata in un mare di colori e luci, con fumogeni e fuochi d’artificio a celebrare una stagione ricca di emozioni. Un gesto che riflette non solo la passione calcistica, ma anche un trend crescente: il tifo come forma di comunità e identità. Un vero inno alla resilienza!

(Agenzia Vista) Milano, 01 giugno 2025 A Monaco si è disputata la finale di Champions tra Inter e Paris Saint Germain, Nonostante la sconfitta per la squadra milanese 5 a 0, I tifosi interisti si sono radunati in Piazza Duomo e hanno acceso fumogeni e fuochi d'artificio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sconfitta dell'Inter in finale di Champions, ma in Piazza Duomo i tifosi hanno festeggiato lo stesso

