Scivola sul Medale Escursionista grave

Un'escursione può trasformarsi in un'avventura rischiosa, come dimostra la brutta caduta di Giovanni, 59 anni, sul Medale. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza in montagna, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui il trekking è in forte crescita. Il richiamo della natura è irresistibile, ma non dimentichiamo che ogni passo deve essere fatto con cautela. La bellezza dei sentieri va gustata, ma con prudenza!

Una scivolata, ma in una zona molto ripida, oltre che in mezzo al bosco. Giovanni, escursionista di 59 anni compiuti da poco, di Borgosatollo, in provincia di Brescia, che stava salendo verso il Medale, a monte di Lecco, è così precipitato per alcune decine di metri. Chi era con lui ha subito chiesto aiuto. Lo hanno recuperato i soccorritori dell’ eliambulanza di Como, che poi lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale, al Niguarda di Milano, mentre da terra erano pronti a muoversi in caso di bisogno pure i volontari del Soccorso alpino di Lecco. Giovanni, una volta arrivato in ospedale, è stato subito operato: ha riportato traumi alla schiena, ad una gamba con una brutta frattura esposta e al torace; la prognosi resta riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita, né riportare danni permanenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scivola sul Medale. Escursionista grave

Paura sul Medale: escursionista precipita, è in gravi condizioni

Un dramma che scuote la comunità degli escursionisti: un uomo di 56 anni è precipitato lungo il sentiero del Medale, attirando l'attenzione dei soccorsi e dell'elicottero di Areu.

