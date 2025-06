Scivola con la moto poi lo schianto contro il guardrail | biker grave al Civile

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Mura, in Valsabbia, dove un motociclista di 57 anni ha subito gravi ferite dopo aver perso il controllo della sua moto. Questo evento riaccende l’attenzione su un fenomeno in crescita: gli incidenti stradali in aumento, specie tra i centauri. È fondamentale riflettere sulla sicurezza stradale e sull'importanza di un comportamento responsabile al volante. La strada è un luogo di libertà, ma anche di grande responsabilità.

Grave incidente nella mattinata di domenica sulla Sp 3, nel territorio di Mura, in Valsabbia. Erano da poco passate le 9.30 quando un motociclista di 57 anni, residente a Sarezzo, ha perso il controllo della sua moto, scivolando sull'asfalto e terminando la corsa contro il guardrail.

