Ieri, al centro commerciale Le Piazze di Castel Maggiore, oltre il 60% dei dipendenti ha partecipato a un'ora di sciopero in segno di protesta per il licenziamento di una collega. Questo evento non è solo un atto di solidarietà , ma riflette una crescente tensione nel mondo del lavoro, dove i diritti dei lavoratori sono sempre più messi alla prova. La mobilitazione è un chiaro segnale: l’unione fa la forza!

Un’ora di sciopero, e di protesta, ieri mattina, come preannunciato, al centro commerciale Le Piazze di Castel Maggiore. Uno sciopero, quello indetto, da Filcams Cgil a seguito del licenziamento di una dipendente. "Come dichiarato nei giorni scorsi, lavoratrici e lavoratori Coop alleanza 3.0 hanno incrociato le braccia – ha fatto sapere il sindacato –, con un’adesione allo sciopero di oltre il 60 per cento (perché compresi tutti i punti vendita sul territorio metropolitano, ndr), per sostenere la collega che ha subito un provvedimento disciplinare assolutamente spropositato e ingiustificato, che ha portato al suo licenziamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sciopero dopo il licenziamento: "Adesione oltre il 60 per cento"

