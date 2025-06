Sciopero 3 giugno 2025 cosa succede ai treni Doppia protesta | chi si ferma e dove

Il 3 giugno 2025 segnerà l'inizio di un mese caldo per i trasporti: due scioperi colpiranno il settore ferroviario. I manutentori di Rete Ferroviaria Italiana si fermeranno per 23 ore, mentre in Sardegna il personale Arst farà sentire la propria voce per 4 ore. Nonostante la circolazione sembrerebbe regolare, preparatevi a possibili disagi. Un chiaro segnale di quanto sia cruciale il dibattito sui diritti dei lavoratori nel panorama attuale!

Roma, 1 giugno 2025 – Il mese di scioperi di giugno inizierà già dal prossimo martedì. Per i l 3 giugno sono infatti previsti due stop: lo sciopero nazionale di 23 ore dei manutentori di Rete ferroviaria italiana e lo sciopero di 4 ore del personale Arst in Sardegna. Mentre la circolazione ferroviaria dovrebbe rimanere regolare, si prevedono disagi nel trasporto pubblico locale sardo. Ecco tutte le informazioni. Sciopero Rfi. Il personale addetto alla manutenzione delle infrastrutture di Rfi ha proclamato uno sciopero nazionale di 23 ore, da mezzanotte alle 23 di martedì 3 giugno. L'agitazione è stata indetta dall'Assemblea nazionale dei lavoratori della manutenzione infrastruttura Rfi e dal sindacato Cobas lavoro privato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero 3 giugno 2025, cosa succede ai treni. Doppia protesta: chi si ferma e dove

Leggi anche Sciopero delle poste il 3 giugno: a Bergamo coinvolti 1.300 lavoratori - Il 3 giugno, Bergamo si prepara a una significativa mobilitazione con lo sciopero nazionale delle poste, indetto da Slc Cgil e UilPoste.

