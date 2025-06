Scioperi a giugno disagi per pendolari e vacanzieri | treni e aerei pubblico e privato Tutte le date

Giugno si apre con un vero e proprio caos nei trasporti: scioperi colpiranno treni e aerei, creando disagi per pendolari e vacanzieri. Mentre molti sognano le prime ferie estive, il settore dei trasporti si trova a fare i conti con una situazione complessa. Un fatto interessante? La crescente insoddisfazione dei lavoratori mette in luce la necessità di una maggiore attenzione alle condizioni di lavoro. Preparati a pianificare con anticipo!

Nuovo mese, nuovi disagi in vista per i pendolari, per chi parte verso le prime ferie e per le aziende che si affidano alla logistica ferroviaria e aerea: anche a giugno si farà lo slalom tra.

