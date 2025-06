Schlein ai gazebo per i referendum | Usate ogni minuto disponibile per convincere più gente possibile a votare

Elly Schlein scende in campo per i referendum, lanciando un appello accorato a mobilitare il voto. In un momento in cui l'astensionismo è in crescita, ogni voce conta: "Usate ogni minuto per convincere più persone possibili!". La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale, soprattutto in un contesto politico dove ogni decisione può cambiare il futuro. La vostra azione oggi può fare la differenza domani! Non sottovalutate il potere del voto.

“Mancano pochi giorni e abbiamo bisogno di tutto il vostro impegno per coinvolgere tutte le persone che conoscete: usate ogni minuto disponibile per convincere più gente possibile ad andare a votare. C’è il quorum e dobbiamo lavorare per convincere tutti e tutte ad esercitare il loro diritto e andare a votare”. Lo ha detto la segretaria Dem Elly Schlein al gazebo per i referendum di Nettuno. La deputata Pd ha parlato anche dei quesiti, spiegando “in un minuto” i punti salienti, cioè diritto al “reinserimento se un lavoratore viene licenziato illegittimamente”. “L’altra questione è quella della sicurezza sul lavoro, non dobbiamo accettare tre morti sul lavoro al giorno”, ha proseguito Schlein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schlein ai gazebo per i referendum: “Usate ogni minuto disponibile per convincere più gente possibile a votare”

