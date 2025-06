Schillaci nomina il nuovo Consiglio superiore di sanità il pro-vax Mantovani presidente Colao e Remuzzi i vice confermati 5 membri su 30

Il nuovo Consiglio superiore di sanità, nominato da Schillaci, segna un passo decisivo verso una sanità più scientifica e informata. Con Mantovani alla presidenza e Colao e Remuzzi come vice, la presenza di esperti pro-vax potrebbe influenzare le politiche sanitarie nei prossimi tre anni. In un'epoca in cui la fiducia nella scienza è fondamentale, questa scelta potrebbe rappresentare un forte messaggio a favore della vaccinazione e della salute pubblica. Rimanete sintonizzati!

Il nuovo Consiglio superiore di sanità nominato da Schillaci tramite un decreto del ministero della Salute resterà in vigore 3 anni Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato il decreto in merito al nuovo Consiglio superiore di sanità per il triennio 2025-2028. Il "pro-vax" e immuno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Schillaci nomina il nuovo Consiglio superiore di sanità, il "pro-vax" Mantovani presidente, Colao e Remuzzi i vice, confermati 5 membri su 30

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Schillaci nomina il nuovo Consiglio Superiore di Sanità

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha appena nominato il nuovo Consiglio superiore di sanità, un passo fondamentale nel rafforzare la risposta del sistema sanitario italiano.

Cerca Video su questo argomento: Schillaci Nomina Nuovo Consiglio Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Schillaci nomina il nuovo Consiglio Superiore di Sanità; Ecco il nuovo Consiglio superiore di sanità, Mantovani verso la presidenza; Un bellunese nel nuovo Consiglio superiore di sanità; Schillaci nomina il nuovo Consiglio Superiore di Sanità. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Schillaci nomina il nuovo Consiglio Superiore di Sanità

Segnala ilmanifesto.it: Salute (Politica) Il ministro della salute Orazio Schillaci ha nominato il nuovo Consiglio superiore di sanità, l’organo preposto a fornire pareri tecnico-scientifici al governo in materia di salute.

Il rettore Lorenzo Lo Muzio nominato nel Consiglio Superiore di Sanità

Si legge su informazione.it: Il ministro Schillaci ha confermato soltanto cinque membri del precedente Consiglio; tra i nuovi, il professor Giuseppe Lauria Pinter. Con un decreto firmato dal Ministro della Salute il 29… Leggi ...

Il Rettore dell’UniFg nominato…"

Riporta informazione.it: Pronto il nuovo Consiglio superiore di sanità. Solo cinque le conferme. E Mantovani verso la presidenza. Ecco il decreto del Ministero Salute ...