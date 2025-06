Schianto tra auto e moto a Craveggia | gravemente ferito un uomo

Grave incidente oggi a Craveggia, dove un motociclista è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra un’auto e una moto. Questo episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale con l'aumento del traffico e la crescente passione per le due ruote. È fondamentale riflettere sulle norme di sicurezza e sul rispetto degli utenti della strada: ogni vita conta e ogni incidente porta con sé una lezione da apprendere.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 1 giugno, a Craveggia. Per cause ancora da chiarire un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che ha riportato gravi ferite: sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso l'uomo e lo ha. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Schianto tra auto e moto a Craveggia: gravemente ferito un uomo

