Schianto in Vespa a Cesena un uomo è grave in Rianimazione dopo lo scontro con un' auto

Un grave incidente a Cesena riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale, in un periodo in cui il numero di veicoli sulle strade continua a crescere. Venerdì pomeriggio, uno scontro tra una Vespa e un'auto ha lasciato un uomo di 42 anni in rianimazione, evidenziando i rischi legati alla mobilità urbana. È ora di riflettere sull'importanza di strade più sicure per tutti gli utenti. La vita di ognuno conta.

Si registra un grave incidente a Cesena accaduto venerdì pomeriggio all'incrocio tra via Cervese e via Mariana nei pressi della frazione di Calabrina: intorno alle 18 si è materializzato un violento impatto tra una Vespa e una Lancia bianca, il 42enne scooterista è rimasto gravemente ferito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Schianto in Vespa a Cesena, un uomo è grave in Rianimazione dopo lo scontro con un'auto

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Schianto Vespa Cesena Uomo Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Schianto in moto dopo il, raduno a Longiano: 42enne cesenate grave in Rianimazione; Morto sulla provinciale mentre va al lavoro: gli mancava poco alla pensione. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Schianto in moto dopo il, raduno a Longiano: 42enne cesenate grave in Rianimazione

Secondo corriereromagna.it: È ricoverato in condizioni gravi dopo un incidente sul quale stanno cercando di fare chiarezza i carabinieri. L’uomo infatti si è schiantato con la ...

Mario Noce, morto il papà del calciatore del Cesena: schianto in Vespa, aveva 54 anni

Segnala ilmessaggero.it: Un terribile schianto ... con la sua Vespa contro una Volkswagen Golf. È morto così a 54 anni Giuseppe Noce, papà del difensore di 19 anni Mario Noce, calciatore del Cesena, squadra che ...

Schianto, un uomo sbalzato dal furgone: è gravissimo

Come scrive ilrestodelcarlino.it: L’uomo, che pare non indossasse le cinture di sicurezza, è stato sbalzato fuori dal furgone e trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso con codice rosso. Sul luogo dell’incidente è ...