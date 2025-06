Schianto frontale fra moto e auto Muore a 24 anni

Un altro tragico schianto sulle strade italiane, che segna il cuore di una generazione sempre più a rischio. Davide Cupido, solo 24 anni, ha perso la vita in un incidente a Budrio, mentre cercava la libertà su due ruote. Questa è l'ennesima chiamata alla responsabilità per tutti noi: la sicurezza stradale è un tema che non possiamo ignorare. Il sole estivo brilla, ma la prudenza deve sempre essere al primo posto.

Una strage che sembra non finere mai, quella sulle strade della provincia. A perdere la vita ieri, nel territorio di Budrio, il 24enne Davide Cupido. Fatale lo scontro tra la sua moto e una macchina sulla San Vitale. Erano da poco passate le 13, l’asfalto era scaldato dal primo vero sole estivo. Davide era uscito per fare un giro sulla sua amata due ruote, una Honda 500, e stava percorrendo la San Vitale da Medicina in direzione di Bologna, dove risiedeva. A un certo punto, per cause ancora tutte da chiarire, la sua due ruote si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto, guidata da una 43enne, che proveniva dalla direzione opposta ovvero nella carreggiata che da Castenaso va verso Medicina e che pare stesse per svoltare nella laterale Zenzalino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto frontale fra moto e auto. Muore a 24 anni

