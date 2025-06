Schiaffi e sputi a un attivista Cgil Stava promuovendo il referendum | La mia ‘colpa’? Invitarlo a votare

Un episodio inquietante segna il panorama della partecipazione civica in Italia: Vincenzo Fabiano, attivista dello Spi Cgil, aggredito per aver semplicemente invitato a votare. Questo fatto non è solo un attacco all’individuo, ma un segnale preoccupante di come il dialogo democratico stia venendo messo in discussione. In un momento in cui la partecipazione è fondamentale, la violenza non può e non deve essere la risposta. La società deve rispondere con impegno e fermezza!

Colpito con schiaffi e sputi da un passante mentre stava promuovendo il referendum a Casina. Vittima dell’aggressione è Vincenzo Fabiano, storico attivista dello Spi Cgil in Appennino. A denunciare l’accaduto è la stessa Camera del Lavoro. "La sua colpa? Aver provato a consegnargli un volantino e a spiegare che, non andare a votare, era un comportamento da evitare – spiega Cristian Sesena, segretario generale della Cgil Reggio – Fortunatamente Vincenzo, cui va l’abbraccio di tutta la Cgil reggiana non ha riportato conseguenze gravi. Però quanto accaduto non può passare sotto silenzio". L’autore dell’aggressione è stato denunciato ai carabinieri di Casina che indagano sull’accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schiaffi e sputi a un attivista Cgil. Stava promuovendo il referendum: "La mia ‘colpa’? Invitarlo a votare"

Articoli recenti che potrebbero piacerti

La storia di Giuseppina: «Sputi, schiaffi e umiliazioni. Per rinascere ho denunciato mio marito»

Giuseppina Torre, musicista e compositrice siciliana, condivide la sua toccante storia di resilienza nel libro *Un piano per rinascere*, scritto con Barbara Visintin.

Cerca Video su questo argomento: Schiaffi Sputi Attivista Cgil Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Schiaffi e sputi a un attivista Cgil. Stava promuovendo il referendum: La mia ‘colpa’? Invitarlo a votare; Referendum, schiaffi e sputi a un attivista della Cgil; Casina, schiaffi e sputi a un attivista Spi-Cgil per un volantinaggio pro-referendum; Casina, attivista della Cgil preso a schiaffi e sputi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Referendum, "schiaffi e sputi a un attivista della Cgil"

Da rainews.it: Schiaffi e sputi ad un attivista dello Spi-Cgil che faceva campagna per il referendum. E' successo, denuncia la Cgil di Reggio Emilia, durante il mercato del sabato di Casina. L'uomo, Vincenzo Fabiano ...

Referendum, schiaffi e sputi a un attivista della Spi Cgil mentre distribuisce volantini

Lo riporta msn.com: Casina Un grave episodio di intolleranza si è verificato nella mattinata di sabato durante il mercato settimanale di Casina. Vincenzo Fabiano, 69 anni attivista dello SPI CGIL, è stato aggredito da un ...

Casina, attivista Cgil aggredito per un volantino: schiaffi e sputi al mercato

Scrive redacon.it: Episodio grave questa mattina durante il mercato settimanale di Casina. Vincenzo Fabiano, attivista dello SPI Cgil, è stato a ggredito con schiaffi e sputi da un passante. Il motivo dell’aggressione?